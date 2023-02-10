В Нидерландах заблокировано 43 тысячи грузов для России и Белоруссии

В порту Роттердама заблокированы десятки тысяч грузов, в пункте назначения которых указаны Россия и Белоруссия. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.

«По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года, в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

По его словам, ситуация с логистикой между странами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

Осенью прошло года МИД России сообщал, что удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, остаются заблокированными в портах Нидерландов, Эстонии и Бельгии, а большая их часть – 80%, – на складах в Латвии.

Амстердам, Зоя Осколкова

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