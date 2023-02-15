Власти Финляндии не в силах остановить шопинг-туризм из России

Власти Финляндии не могут остановить поток туристов из России, которые приезжают на шопинг. Об этом пишет Yle.

Финляндия запретила россиянам приезжать с туристическими целями. Однако граждан РФ это не останавливает. Они выбирают более долгий, но абсолютно легальный путь через Норвегию.

Российские туристы с шенгенской визой пересекают российско-норвежскую границу, приезжают в Финляндию, где делают покупки, а затем возвращаются на родину уже через границу РФ с финнами.

«Таможня Финляндии не имеет возможности остановить этот поток из-за шенгенских правил. Они приезжают из России, получив разрешение на въезд в Норвегии», – рассказал начальник таможни в коммуне Торнио Кари Ханну.

Не помогает ограничивать туристов даже запрет на вывоз из ЕС товаров на сумму, превышающую 300 евро. Россияне надевают на себя дорогие вещи, а электронику распаковывают и выдают за ту, которой они якобы уже давно пользуются.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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