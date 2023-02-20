Европейский бизнес уже не возражает против параллельного импорта

В России остается много европейских компаний. Всем, и ушедшим с российского рынка, и оставшимся, приходится приспосабливаться к новым условиям, признал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Европейский бизнес больше не возражает против параллельного импорта, а предлагает способы смягчить негативные последствия.

«Нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям. У нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом. Но мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий», – сказал Шиллинг в беседе с РИА Новости.

Многие европейские компании продолжают вести бизнес в России, особенно в секторах, менее затронутых санкциями. Гендиректор АЕБ подчеркнул, что каждая ушедшая с российского рынка компания понесла не только финансовые потери, но и пережила печальные личные истории.

Шиллинг назвал наиболее пострадавшими отраслями логистику, авиацию, финансовый и нефтегазовый секторы, автопром.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранного бизнеса остались на российском рынке. По его мнению, иностранные компании довольны деловым климатом в России и верят в хорошие перспективы развития экономики страны.

Программа параллельного импорта действует с начала мая с связи с ужесточением санкционного режима в отношении России. К середине декабря 2022 года с ее помощью в страну ввезено 2,4 млн тонн товаров более чем на 20 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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