В России откроют магазины белорусского аналога IKEA

Компания Swed House (белорусский аналог IKEA) откроет десять магазинов в Москве в 2023 году. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

По его словам, подписанное союзом соглашением с Swed House, которая производит продукцию, аналогичную шведской IKEA, предполагает открытие в 2023 году десяти магазинов в Москве площадью до 1 тыс. квадратных метров.

Шакиров добавил, что по всей России в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов, передает ТАСС. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры об аренде Swed House помещений в торговых центрах «Мега».

Руководитель Союза торговых центров уточнил, что у Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она занимается производством товаров для дома, мебели, текстиля, которые схожи по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей из России IKEA. При этом, по его словам, цены на некоторые товары даже ниже, чем у шведской компании.

Напомним, IKEA приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. В июне прошлого года компания приняла решение окончательно покинуть российский рынок. В октябре стало известно об увольнении около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Три фабрики шведской компании в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях были выставлены на продажу. В феврале правительственная комиссия одобрила сделку по продаже этих предприятий. Покупателями стали российские производители – компания «Слотекс», которая выпускает кухонные столешницы и фасады, и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Сумма сделки не раскрывается.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»