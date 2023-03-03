СМИ: Запад обеспокоен устойчивостью экономики России

Страны Запада обеспокоены, что экономика России далека от предсказанного ей краха вследствие санкций. Европа по-прежнему закупает российские энергоносители, но через третьи страны и намного дороже, пишет Al-Ain.

«В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5%, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%», – говорится в статье.

Ударить по энергетическому сектору России не получилось: отказавшись от прямых закупок, Европа вынуждена покупать то же российское топливо по более высоким ценам у третьих стран. Экономика РФ также твердо опирается на аграрный сектор: до конца июня 2023 года экспорт зерновых может достичь 55-60 млн тонн.

Попытки закрыть поток западных товаров в Россию также провалились. Дефицит победили при помощи параллельного импорта через Армению, Грузию и Кыргызстан.

В Польше отметили, что западный экономический блиц-крик против России провалился. В 2022 году Москва получила рекордно высокую прибыль от экспорта из-за влияния санкционных последствий на рынки.

В пострадавшей от последствий антироссийских санкций Европе признали, что десятый пакет ограничений может стать последним. Внутри Евросоюза назрели существенные разногласия относительно дальнейшего давления на экономику России.

Москва, Наталья Рязанова

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