В Нидерландах расследуют 45 случаев нарушений санкций против России

В Нидерландах возбудили 45 дел в отношении физических и юридических лиц, которых подозревают в нарушении санкций против России. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws.

В прошлом году прокуратура Нидерландов расследовала 27 таких дел. С начала 2023 года их число увеличилось до 45. При этом 29 расследований связаны с нарушением ограничений на поставки, два – с санкциями в отношении финансового сектора.

С начала спецоперации России на Украине Евросоюз утвердил десять пакетов антироссийских санкций. Количество ограничений настолько выросло, что ЕС понадобилось разработать механизм координации применения существующих мер. Цель нового инструмента – улучшить надзор и избежать нарушений запретов.

В свою очередь Министерство юстиции США заявило о расширении штата сотрудников в службе контрразведки и в отделе экспортного контроля. В частности, расследованиями обхода антироссийских санкций будут заниматься дополнительно 25 федеральных прокуроров.

Амстердам, Зоя Осколкова

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