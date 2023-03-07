СМИ: товарооборот России и ЕС достиг восьмилетнего пика

Товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2022 году достиг максимума за восемь лет, хотя поставки европейских товаров уменьшились на 38,1%.

Экспорт из России в ЕС вырос на четверть, до 203,4 млрд евро. Исторический рекорд установлен в 2012 году – 203,6 млрд евро. Поставки европейских товаров в Россию снизились на 38,1%, до 55,2 млрд евро, что стало минимумом с 2005 года, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

Общий товарооборот составил 258,6 млрд евро, увеличившись на 2,3% за год, и достиг пика с 2014 года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что объемы торговли РФ и ЕС в апреле-декабре 2022 года упали на треть.

Аналитики Observatory of Economic Complexity отметили, что Россия в 2022 году нарастила объем международной торговли несмотря на санкции. Индия стала закупать российской продукции на 430% больше, Турция – на 213%, Бразилия – на 166%, Испания – на 112%, Китай – на 98%.

Москва, Наталья Рязанова

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