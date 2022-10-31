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Понедельник, 31 октября 2022, 16:40 мск

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Санкции не помешали России нарастить объем международной торговли

Несмотря на введенные в отношении России санкции, некоторые государства Евросоюза, а также страны, присоединившиеся к ограничительным мерам, заметно увеличили экспорт товаров из РФ. Подробности роста международной торговли Москвы приводит The New York Times.

По данным платформы всемирной торговой статистики Observatory of Economic Complexity (OEC), на которые ссылается газета, по сравнению с показателями предыдущих пяти лет лидером по увеличению среднемесячного объема импорта стала Индия (+430%). Затем идут Турция (213%) и Бразилия (166%). В топ-5 также вошли Испания (112%) и Китай (98%).

Тем временем, объем поставок в Россию, наоборот, сократился практически изо всех стран, кроме Китая и Турции. Пекин увеличил экспорт в РФ на 24%, Анкара – на 113%. Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Торговля с США сократились на 35%.

«Россия справляется с экономическими санкциями лучше, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также из-за нашей зависимости от ископаемого топлива», – прокомментировал главный экономист Datawheel Гилберто Гарсия-Васкес.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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