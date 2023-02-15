российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 18:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Торговый оборот России и Евросоюза сократился на треть

Фото: ec.europa.eu

Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года снизились. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании правления РЖД по итогам 2022 года.

«Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть», – сказал он, слова которого цитирует «Прайм».

В то же время вице-премьер РФ отметил, что в этот же период вырос товарооборот на южном и восточном направлениях. «Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%», – уточнил Белоусов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Финансово-экономический блок работает отвратительно»: экс-министр труда РФ оценил ситуацию на нефтяном рынке / Госдума разрешила использовать ФНБ независимо от его ликвидности / Россия нарастила экспорт нефти в 2022 году, но сократила продажи угля / На досрочный ввод участка трассы Москва – Казань в Подмосковье выделено 30 млрд рублей / Мишустин отправил в отставку главу ФТС / Россия сократит добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки / Минфин РФ избавится от евро в Фонде национального благосостояния / Почему продаем ресурсы врагам? Большинство Госдумы отказалось спросить кабмин про контрсанкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Европа, правительство РФ,