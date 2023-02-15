Торговый оборот России и Евросоюза сократился на треть

Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года снизились. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании правления РЖД по итогам 2022 года.

«Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть», – сказал он, слова которого цитирует «Прайм».

В то же время вице-премьер РФ отметил, что в этот же период вырос товарооборот на южном и восточном направлениях. «Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%», – уточнил Белоусов.

Москва, Светлана Антонова

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