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Пятница, 24 марта 2023, 12:12 мск

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США подозревает банки Швейцарии в помощи российским олигархам

Фото: foxbusiness.com/Getty

Министерство юстиции США начало проверку ряда банков, которых подозревают в помощи российским бизнесменам, попавшим под санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон подозревает несколько кредитных организаций, включая швейцарские Credit Suisse и UBS, в том, что они нарушили ряд законов, предусматривающих ограничения в отношении россиян.

В частности, у США есть подозрения, что служба безопасности банков недостаточно хорошо проверяла олигархов, которые попали под санкции. Таким образом, предприниматели из России могли обойти некоторые меры.

Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, предположительно, была приобретена незаконным путем, занимается подразделение Минюста США – KleptoCapture Task Force. В том случае, если американские юристы найдут доказательства причастности к уклонению россиян от санкций, швейцарским банкам грозит серьезный штраф.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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