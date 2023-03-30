Антиотмывочная платформа предотвратила вывод в тень более 50 млрд рублей

Российские банки не допустили вывод в тень более 50 млрд рублей. В этом кредитным организациям помогла антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента».

«За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы «Знай своего клиента» кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей», – рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Сервис работает в России с 1 июля. В нем юрлица и индивидуальные предприниматели разделяются по принципу светофора: зеленый цвет – для клиентов, не вызывающих подозрений, красный – для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый – это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента, пишет агентство «Прайм».

Со временем работа сервиса совершенствуется, так за время функционирования платформы количество отказов в проведении операций для «зеленых» клиентов уменьшилось более чем на 30%, при этом в отношении клиентов высокого уровня риска количество отказов увеличилось в четыре раза.

Москва, Зоя Осколкова

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