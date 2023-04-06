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Четверг, 6 апреля 2023, 10:53 мск

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Из-за забастовок во Франции застряли более 50 танкеров

Более 50 танкеров застряли в заливе Фос-сюр-Мер из-за забастовок докеров и рабочих порта. Об этом сообщают местные СМИ.

О забастовках на нефтебазе в Фос-сюр-Мер стало известно 29 марта. Тогда удалось договориться с бастующими, они отменили акцию. При этом на нефтеперерабатывающих заводах региона стачка состоялась.

Как сообщал телеканал BFM TV, новая волна протестов пройдет во Франции на этой неделе. В то же время более 70% рабочих продолжают бастовать с марта. Протестующие блокируют объекты инфраструктуры, логистические центры, мосты, аэропорты.

Недовольство французов вызвала реформа, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию. Президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что пенсионная реформа должна вступить в силу в этом году.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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