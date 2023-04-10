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Понедельник, 10 апреля 2023, 14:50 мск

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Миллиардеры бегут из Норвегии из-за роста налогов для богатых

Норвегию покинуло рекордное за 13 лет число миллиардеров из-за повышения налога для граждан со сверхдоходами. Об этом сообщается в исследовании норвежской газеты Dagens Naeringsliv.

В прошлом году из страны уехали более 30 миллиардеров и мультимиллионеров. Их совокупное состояние оценивается в более 600 млрд норвежских крон (57 млрд долларов).

В настоящее время сверхбогатые люди в Норвегии должны платить муниципальный налог в 0,7% на имущество, стоимость которого превышает 1,7 млн норвежских крон (162 тысячи долларов) для физлиц или 3,4 млн норвежских крон (324 тысячи доолларов) для семейных пар.

Кроме того, состоятельные граждане обязаны уплачивать государственный налог на богатство в размере 0,4% для активов свыше 20 млн норвежских крон (1,91 млн долларов) для физических лиц и 40 млн норвежских крон (3,8 млн долларов) – для супругов. Максимальный размер налога на имущество в прошлом году вырос на 1,1%.

Чаще всего норвежские миллиардеры переезжали в Швейцарию, где налоговое законодательство намного мягче по отношению к богачам.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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