Швейцария опровергла слова американского посла о заморозке российских активов

Глава Государственного секретариата Швейцарии по экономике (Seco) Элен Будлигер-Артиеда опровергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что еще 50-100 млрд долларов российских активов могут быть заблокированы. Об этом сообщает издание SonntagsZeitung.

Швейцария поддерживает антироссийские санкции, в том числе путем заморозки принадлежащих РФ средств. В частности, под ограничениями в стране сейчас находится около 8 млрд долларов российских активов.

Ранее американский посол в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 млрд долларов активов РФ.

Глава Seco уточнила, что Швейцария уже заморозила чуть более трети от 21,5 млрд евро, заблокированных по всему ЕС. «Цифра в 50-100 млрд франков была распространена как возможная оценка российских денежных средств под управлением, и это было сделано не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство», – указала Будлигер-Артиеда.

По ее словам, Берн всегда готов рассмотреть новые факты, однако от США еще не поступило ни одной действенной зацепки, которая помогла бы в этом вопросе.

Берн, Зоя Осколкова

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