российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 14:01 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Швейцария опровергла слова американского посла о заморозке российских активов

Фото: freepik

Глава Государственного секретариата Швейцарии по экономике (Seco) Элен Будлигер-Артиеда опровергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что еще 50-100 млрд долларов российских активов могут быть заблокированы. Об этом сообщает издание SonntagsZeitung.

Швейцария поддерживает антироссийские санкции, в том числе путем заморозки принадлежащих РФ средств. В частности, под ограничениями в стране сейчас находится около 8 млрд долларов российских активов.

Ранее американский посол в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 млрд долларов активов РФ.

Глава Seco уточнила, что Швейцария уже заморозила чуть более трети от 21,5 млрд евро, заблокированных по всему ЕС. «Цифра в 50-100 млрд франков была распространена как возможная оценка российских денежных средств под управлением, и это было сделано не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство», – указала Будлигер-Артиеда.

По ее словам, Берн всегда готов рассмотреть новые факты, однако от США еще не поступило ни одной действенной зацепки, которая помогла бы в этом вопросе.

Берн, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В Германии пригрозили отказом в выдаче виз спортсменам из России / Иностранные компании искусственно создали дефицит вакцин для животных в России / Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2023 году / Пушков: экспорт из России в США в феврале вырос на четверть / В Испании арестовали подозреваемых в контрабанде военных материалов в Россию / ЕС начнет обсуждать 11-й пакет санкций против РФ после Пасхи / Британские власти сняли два обвинения с российского миллиардера / Всемирная федерация тхэквондо разрешила выступать российским спортсменам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России, США,