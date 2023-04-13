Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам за уплату налогов в РФ

Швейцарские банки грозят закрытием счетов тех клиентов из России, которые платят налоги в российский бюджет. «Большая семерка» усиливает давление на Берн под тем предлогом, что объем замороженных Швейцарией российских активов недостаточный.

Кредитные организации начали следить за перечислениями своих клиентов из РФ, если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, работающих с россиянами, и источник в банковском секторе этой страны.

По словам юристов, действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. При этом предупреждения были выдвинуты в неофициальном порядке. Один из адвокатов сообщил, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет.

Банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине. В свою очередь специалисты в области права уверены, что подобные действия незаконны.

Скорее всего, кредитные организации вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. Страны G7 в начале апреля 2023 года попросили Швейцарию более активно замораживать активы российских олигархов.

Ранее глава SECO Элен Будлигер-Артиеда опровергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что еще 50-100 млрд долларов российских активов могут быть заблокированы. Швейцария уже заморозила чуть более трети от 21,5 млрд евро, заблокированных по всему ЕС. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство, указала Будлигер-Артиеда.

Берн, Зоя Осколкова

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