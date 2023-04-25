США пригрозили Казахстану санкциями за сотрудничество с Россией

США предупредили Казахстан о риске вторичных санкций за сотрудничество с Россией. Об ответственности за обход ограничений заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

По ее словам, в настоящее время растет риск в отношении компаний и банков Казахстана за оказание помощи России в уклонении от участия в наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений.

«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски существующие, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля», – сказала Розенберг в ходе «круглого стола» в Астане.

Ранее стало известно, что Казахстан запустит систему мониторинга для предотвращения обхода антироссийских санкций, которая будет отслеживать в режиме реального времени всю цепочку перемещения реэкспортирумых товаров «от границы к границе».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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