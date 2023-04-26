Евросоюз не может достичь цели по выработке ветровой энергии

Европа не сможет осуществить грандиозных планов по выработке энергии с помощью ветряных электростанций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Евросоюз не смог побороть зависимость от российского газа с помощью ветроэлектростанций и не достигнет поставленной цели к 2030 году. Эксперты рынка сошлись во мнении, что к концу десятилетия лишь пять стран Европы совместно смогут достичь выработки энергии в 88 гигаватт, что составит 75% от поставленной задачи.

Тем временем, расходы на строительство новых «ветряков» сокращаются. По итогам 2022 года не было ни одного инвестиционного решения по поводу новых морских ветроэлектростанций. Однако в этом году уже произошли определенные изменения и финансирование отрасли улучшилось.

В то же время возникли определенные проблемы с рядом проектов, так как расходы на их реализацию резко возросли. В результате итоговая стоимость строительства стала значительно превышать цены, по которым компании ранее согласились продавать электроэнергию.

Брюссель, Зоя Осколкова

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