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Четверг, 4 мая 2023, 10:24 мск

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В ЦБ поступило более двух тысяч жалоб на представляющихся его сотрудниками мошенников

Мошенники все чаще используют схемы, в которых представляются сотрудниками Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Аферисты представляют сотрудниками Центробанка, либо предлагаются перевести деньги на безопасный счет в ЦБ РФ, а также применяют другие схемы обмана, в которых упоминается регулятор.

«В Банк России уже поступило около двух тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем», – рассказали в пресс-службе.

Регулятор в очередной раз напомнил, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, а сотрудники ЦБ не звонят гражданам, не направляют никаких документов и не запрашивают коды и пароли.

«Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать», – отметили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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