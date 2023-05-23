В России 8 из 10 банков могут уйти с финансового рынка в течение 10 лет

В России в ближайшие 10 лет могут закрыться или оказаться поглощенными до 80% малых и средних банков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Яков и партнеры».

«Большинство малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет в условиях возросшей конкуренции со стороны крупнейших игроков, следует из анализа трендов в банковской индустрии», – пишет Forbes со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, исчезнуть могут от 65% до 80% малых и средних банков. Они не смогут конкурировать с крупными игроками в своих клиентских и продуктовых нишах. Тем временем, финансовые гиганты будут расширять свое присутствие в регионах, где сильны локальные кредитные организации. «Все это может привести к тому, что малые и средние банки окажутся поглощены более крупными или уйдут с рынка самостоятельно», – делают вывод эксперты.

В настоящее время в стране насчитывается больше 300 средних и малых финансовых организаций, совокупный объем их активов составляет 25-30 трлн рублей – примерно 18-22% от всей величины российского банковского рынка. Наибольшим рискам подвержены средние и малые корпоративные банки, для которых характерны высокая концентрация кредитного портфеля на одного заемщика и слабое покрытие операционных расходов комиссионными доходами.

Усугубляет ситуацию выход маркетплейсов на рынок финансовых продуктов. Крупные торговые площадки в прошлом году присоединили к себе банки и выпустили дебетовые карты, которые дают клиентам преимущества и позволяют оплачивать другие покупки.

Кроме того, еще одной проблемой может стать внедрение и популяризация цифрового рубля. По мнению экономистов, это может привести к оттоку средств из коммерческих банков, поскольку цифровые рубли хранятся в Центробанке. Это вызовет удорожание фондирования и потерю комиссионных доходов от платежей.

Москва, Зоя Осколкова

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