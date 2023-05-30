В США рассказали о «сокрушительном ударе» со стороны России и КНР

Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по Западу новостями о планах отказаться от доллара в расчетах внутри БРИКС. На фоне разработки единой валюты организации все больше сран отказываются от расчетов в американской валюте, отметил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Все отходят от доллара для проведения транзакций», – сказал он во время эфира на Youtube.

В то же время проблемы с госдолгом в США и торговый дефицит привели к падению привлекательности доллара в качестве мировой резервной валюты. Но Вашингтон продолжает брать средства в долг у Пекина, чтобы вкладывать в ВПК и наращивать военную помощь Киеву.

«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», – заявил журналист.

Бразилия выступила за отказ от доллара в расчетах внутри БРИКС и создание единой валюты объединения. В Госдуме РФ допустили, что коллективная валюта стран БРИКС заменит доллар до конца 2023 года.

Член конгресса США Марк Грин предупредил, что американская экономика может не выстоять, если все страны БРИКС откажутся от доллара и выберут рупию своей единой валютой.

Москва, Наталья Рязанова

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