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Среда, 7 июня 2023, 10:25 мск

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Запуск антиотмывочной платформы привел к росту числа фирм-однодневок в России

В России начало расти число фирм-однодневок. Тенденция наблюдается с запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ РФ. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Первый шаг наших оппонентов – резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК», – рассказал Ясинский РБК.

По его словам, большая часть таких новых компаний – технические. Ежедневно выявляется около 500 подобных фирм, они сразу уходят в красную зону, которая является самой высокой группой риска, за ней следят строже всего. До запуска платформы банки могли отказывать в обслуживании техническим компаниям, но это происходило в ручном режиме. Сейчас же все стало происходить автоматически.

Новый механизм ЦБ может привести к тому, что в будущем фирмы-однодневки станут редким явлением. Однако эксперты допускают, что участники сомнительных операций будут искать пути обхода механизмов платформы ЗСК – регистрировать компании на лиц, еще «не попавших в поле зрения ЦБ», а также искать фирмы с «чистой историей». Но все это будет приводить к удорожанию таких схем и делать их все менее целесообразными с экономической точки зрения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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