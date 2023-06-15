Назван главный риск для российской экономики

Дальнейшее замедление деловой активности в мире, которое ударит по ценам на российский экспорт, сейчас является основным риском для экономики России. Такое мнение высказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Как отметила Чекурова, даже за мягкой рецессией последует снижение экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Подобная ситуация скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос, указала она.

Прошлогодние риски при этом стали уже привычными для России, произошла адаптация экономики, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что экономика Евросоюза вступила в рецессию после снижения внутреннего валового продукта в квартальном выражении. По данным Евростата, ВВП 20 стран, входящих в еврозону в прошлом квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1%. Это происходит второй квартал подряд, что означает вступление в рецессию.

По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2%. Однако в мае глава ведомства Максим Решетников заявлял, что рост экономики может превысить прогнозный показатель. В то же время Банк России прогнозирует рост ВВП страны в этом году в диапазоне 0,5-2%.

Москва, Наталья Петрова

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