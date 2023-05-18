Решетников допустил рост ВВП России выше прогноза в 1,2%

Рост ВВП России в 2023 году может превысить прогноз Министерства экономического развития в 1,2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные первого квартала говорят, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», – сказал министр, чьи слова приводит «Прайм».

По информации Росстата, в первом квартале 2023 года ВВП России упал на 1,9% в годовом выражении. Предварительная оценка ведомства оказалась лучше оценок Минэкономразвития и Банка России. В МЭР ожидали, что падение ВВП в первом квартале будет больше 2%, отметил Решетников. «С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост», – добавил он.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что уровень годовой инфляции в России в мае 2023 года составляет 2,3%. Напомним, в апреле инфляция в России снизилась до 2,6% в годовом выражении.

Москва, Наталья Петрова

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