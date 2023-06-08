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Четверг, 8 июня 2023, 16:14 мск

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Экономика в Еврозоне вошла в рецессию

Экономика Евросоюза вступила в рецессию после снижения внутреннего валового продукта (ВВП) в квартальном выражении. Об этом сообщает статистическое агентство Евростат.

ВВП 20 государств, входящих в еврозону, по третей, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1%. Это происходит второй квартал подряд, что означает вступление в рецессию.

При этом предварительная и промежуточная оценки демонстрировали рост годового и квартального показателей на 1,3% и 0,1% соответственно.

Совокупный ВВП стран ЕС в прошлом квартале, по третьей оценке, вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном – на 0,1%. Вторая оценка предполагала рост на 1,2% и 0,2% соответственно. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,7%, а квартальный снизился на 0,2%.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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