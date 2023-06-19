Новые санкции могут запретить американским компаниям обслуживать турбины в России

Западные производители энергетического оборудования могут прекратить работу в России из-за новых санкций. Ограничительные меры вступили в силу 18 июня. Об этом сообщает «Коммерсант».

Запрет на предоставление инжиниринговых услуг в первую очередь коснется американской General Electric (GE), продолжающей обслуживать в РФ газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. Специалисты компании проводят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замену запчастей.

General Electric подтвердила, что больше не сможет оказывать в РФ инжиниринговые услуги. По мнению экспертов, компании США закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории России. Есть опасения, что General Electric прекратит поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в России нет.

По данным Минпромторга, в России действуют более 1,7 тысячи турбин иностранного производства. Российские компании могут обслуживать около 1,3 тысячи турбин, а остальные требуют расширения потенциала для ремонта.

Москва, Зоя Осколкова

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