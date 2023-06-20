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Вторник, 20 июня 2023, 09:30 мск

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General Electric прекратила обслуживание газовых турбин в России из-за новых санкций

Американская General Electric после вступления в силу расширенных американских санкций прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских тепловых электростанциях. Компания закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в генерирующих компаниях.

Собеседники издания прогнозируют, что за этим может последовать прекращение поставок оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom.

General Electric приостановила работу в России еще в марте 2022года, однако исключение стало обслуживание газовых турбину на ТЭС общей мощностью 5 ГВт.

Напомним, 18 июня вступил в силу расширенный пакет санкций, запрещающий американским компаниям оказывать в России инжиниринговые услуги.

В генерирующей компании «Т Плюс», комментируя ситуацию, заявили изданию, что «ситуация не стала шоковой», поскольку ожидали подобное решение GE. Там добавили, что компания на данный момент обеспечена необходимыми запчастями, но рассматривает возможность локализации производства и сервиса.

Представители «Интер РАО» заявили газете, что «Русские газовые турбины» (СП «Интер РАО» и GE) локализует производство запчастей для турбин General Electric и оказывает сервисные услуги в рамках уже заключенных договоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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