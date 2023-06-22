Большинство россиян поддерживают введение самозапрета на кредиты

Большая часть россиян поддерживают возможность добровольного отказа от получения кредита. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-сервисом кредитования Moneyman.

63% респондентов выступили за самозапрет на кредиты. Из них 28% высказались однозначно за введение такой опции, 35% – «скорее да, чем нет». Против такой функции выступают 37% опрошенных, пишут «Известия».

«Только 26% ответивших на вопросы россиян считают, что внедрение этого механизма позволит полностью решить проблему с незаконно оформленными ссудами. В то время как 74% думают, что действовать надо системно, одной этой меры будет недостаточно», – говорится в статье.

По словам аналитиков, поддержка идеи среди населения обусловлена усилением активности мошенников, в том числе, и по линии оформления ими займов на третьих лиц. Так, по данным Центробанка, только в I квартале 2023 поступило 1,9 тысячи обращений по этому поводу, тогда как за весь 2022 год их поступило 4,2 тысячи.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. 17 июня глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о самозапрете на кредиты может быть принят в июле.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»