В России хотят упросить механизм установки самозапрета на кредиты

В законопроект о самозапрете на кредиты предлагается внести поправки, которые позволят россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и в банках и микрофинансовых организациях (МФО).

Изменения содержатся в рабочей версии документа ко второму чтению, передает РБК. Подлинность поправок подтвердили два источника на финансовом рынке. В Госдуме отметили, что законопроект еще «находится в работе», обсуждение отдельных пунктов продолжается.

Основная цель поправок о самозапрете на кредиты – снизить риски оформления ссуд мошенниками в результате кражи данных клиента или введения его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии. Ограничения вступают в силу на следующий день после подачи такого заявления от физлица, а на снятие запрета требуется уже 48 часов.

Помимо способов подачи заявления было предложено изменить список документов для проверки действия запрета. Кредиторы и бюро кредитных историй будут смотреть, действует ли самозапрет, не только по паспорту, но и по ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Центробанк и правозащитники поддерживают законопроект. 48 часов, необходимые на снятие самозапрета, дадут возможность жертвам осознать происходящее, посоветоваться с родными, знакомыми. Мошенникам дорога каждая минута, спешка – их главный рычаг давления и инструмент. Возиться двое суток, держать в напряжении и стрессе жертву не так просто и выгодно. Поэтому период снятия самоограничения будет весьма продуктивен для предотвращения хотя бы части схем мошенничества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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