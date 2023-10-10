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Вторник, 10 октября 2023, 16:55 мск

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Госдума одобрила законопроект о самозапрете на кредиты

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который позволит гражданам устанавливать запрет на заключение кредитных договоров на их имя. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ подготовлен в ответ на многочисленные обращения россиян.

«Закон даст возможность гражданам установить защиту от мошенников, которые оформляют кредиты, используя украденные персональные данные. Каждый человек сможет ввести запрет на все виды кредитов и способы их заключения. Ограничения будут действовать как в банках, так и в микрофинансовых организациях. При необходимости их можно снять», – пояснил глава Госдумы.

Предполагается, что законопроект после его принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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