В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на получение кредитов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, позволяющий гражданам установить в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» самозапрет на оформление потребительских кредитов. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Целью предлагаемых изменений в федеральные законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда «граждан подталкивают к получению потребительских займов (кредитов) с последующей передачей денежных средств третьим лицам, осуществляющим мошеннические действия», – сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что, по данным Банка России, в стране отмечен значительный рост обращений граждан, связанных с хищением денежных средств, полученных мошенниками от имени гражданина посредством дистанционных каналов взаимодействия с банками. Зачастую клиенты банка даже не знают, что от их имени взят кредит.

Депутаты убеждены, что самозапрет на получение кредита сократит число мошеннических операций.

«Любой гражданин сможет у себя в кредитной истории поставить запрет на выдачу себе потребительских кредитов и займов банков и микрофинансовых организаций. Также наш законопроект налагает обязанность на кредитные организации проверять наличие такого запрета в кредитной истории заемщика прежде, чем оформлять на него кредит или займ», – прокомментировал один из авторов поправок первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

«Мы предложили дифференцированный запрет – на заключение с гражданином договора любого или отдельного вида потребительского займа, а также на способы заключения договора потребительского займа», – уточнил Анатолий Аксаков (цитата по ТАСС).

Процедура установления и снятия самозапрета на оформление кредита будет бесплатной. Соответствующее заявление с использованием портала «Госуслуг» можно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй. В случае отсутствия возможности подключения к интернету гражданин сможет получить доступ к «Госуслугам» в МФЦ. Также гражданин сможет запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о запрете (снятии запрета). При этом в заявлении на установление самозапрета на кредиты (снятия запрета) необходимо обязательно указать СНИЛС. Представлять СНИЛС также нужно будет при заключении договора о выдаче кредита для проверки наличия в кредитной истории запрета.

Кроме того, законопроект предусматривает установление после снятия запрета на выдачу кредита так называемого «периода охлаждения», до истечения которого гражданин не сможет заключить договор потребительского займа. Это «позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского займа, а также позволит гражданину еще раз подумать, нужно ли ему брать кредит», – пояснил Аксаков.

Напомним, в январе этого года Центробанк анонсировал подготовку законопроекта о самозапрете на выдачу кредитов как способ противодействия мошенникам. Документ был направлен на межведомственное согласование.

Москва, Наталья Петрова

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