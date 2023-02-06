«Черт, как обычно, в деталях»: эксперты оценили идею о самозапрете для россиян на кредиты

В России действуют целые корпорации аферистов, которые наверняка смогут обойти нормы будущего закона о самозапрете россиян на получение кредитов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов. По их словам, проблема приобрела масштабный характер.

В частности, президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян обратил внимание, идея о самозапрете на кредиты и займы связана с колоссальными объемами мошенничества в финансовой сфере.

«В 1 квартале (2022 года было украдено у граждан) – 3,3 млрд (рублей), во 2 квартале уменьшилось, потому что в принципе многие операции приостановились по кредитованию, – 2,8 млрд, а уже в 3 квартале – 4 млрд. К сожалению, наряду с позитивными инициативами есть и негативные инициативы. В частности, то, что сейчас банковская система стала закрытой и мы информацию, допустим, по 4 кварталу и в текущем режиме с большим трудом получаем. Так что других цифр я дать не могу. Но тем, не менее, доля возвращенных средств, если в начале прошлого года была там 6%, потом доля была 5% во 2 квартале, в 3 квартале вообще было возвращено 3,4%. То есть, увеличение объемов и возможность возврата в общем, к сожалению, в обратной пропорции. Объем растет, а возврат не так легко осуществить», – пояснил Тосунян.

По его мнению, «законопроект еще потребует очень детального обсуждения – черт, как обычно, бывает в деталях». «И надо будет прописать именно так, чтобы это было бы и для банков понятно, и для клиентов понятно, в первую очередь, и для Бюро кредитных историй», – отметил академик.

«Российские банки одни из самых продвинутых в технологиях онлайн банки в мире. Вот это наше достоинство, хочу особо отметить. Но оно имеет и оборотную сторону, потому в этих условиях, конечно, удаленно осуществляя операции, потребители этих услуг конечно же становятся и уязвимыми», – пояснил Тосунян.

Председатель комитета Торгов-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза со своей стороны также отметил важность деталей будущего закона. «Настолько эффективно сейчас у мошенников разработаны эти методики, системы – цыгане отдыхают… Принятие чисто технических решений в этой сфере, конечно, совершенно точно уменьшит объем мошенничества. Но эти сложившиеся уже на сегодняшний день целые корпорации мошенничества с использованием социальной инженерии быстро приспособятся к работе. Нисколько не сомневаюсь, что появятся новые мошеннические схемы», – полагает он.

В этой связи Гамза обратил внимание на необходимость повышать финансовую грамотность россиян, а также развивать систему страхования в этой сфере, которая у нас «практически не развита, а уж для граждан – тем более». «Ну и, думаю, надо немножко остудить наше увлечение цифровыми технологиями… Разработчики программ должны нести ответственность за безопасность этих систем. К сожалению, так сложилось в свое время, что они этим не озабочивались, не несли ответственности, они вообще этим не занимались. На сегодняшний день как раз стоит задача, чтобы те, кто разрабатывает и поставляет эти системы, должны отвечать за безопасность этих систем. Они, к сожалению, сегодня оставляют желать лучшего», – подчеркнул он.

«Совершенно точно не должен заморачиваться человек, чтобы установить запрет. А вот снять запрет, я думаю, что клиент банка должен личным присутствием. Думаю, что тогда эта система будет работать», – заключил Гамза.

Напомним, Банк России анонсировал подготовку законопроекта о самозапрете на выдачу кредитов как способ противодействия мошенникам и направил документ на межведомственное согласование, после чего он поступит в Госдуму.

Москва, Мария Соколова

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