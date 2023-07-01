В России начал действовать акциз на сладкие напитки

В России с 1 июля введен акциз на сахаросодержащие напитки, его размер составит 7 рублей за литр. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты в ноябре 2022 года. Изначально планировалось ввести закон в действие с 1 января этого года, но позже по предложению автора инициативы – правительства РФ – было решено отложить введение акциза на полгода.

Акциз будут взимать с безалкогольных напитков, содержащих сахар, фруктозу, глюкозу, сахарозу и другие подслащивающие вещества, сахарный сироп или мед, если содержание углеводов в них будет больше 5 граммов на 100 мл напитка (при этом этилового спирта – не более 1,2%).

Сиропы, нектары, соки и сокосодержащие напитки, морсы, молоко и молочная продукция, кисели и напитки из злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки исключены из-под акциза. Кроме того, под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, одобренная в ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция. Однако акцизом будут облагаться тонизирующие напитки и напитки, содержащие двуокись углерода, подходящие под описание двух последних групп.

Основной целью принятого закона власти называли оздоровление населения за счет уменьшения потребления сладких напитков.

Минфин предлагал тратить поступления от «сладкого акциза» на борьбу с сахарным диабетом. Союз производителей соков, воды и напитков предупреждал, что введение акциза приведет к кризису для производителей и вызовет новый рост цен.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»