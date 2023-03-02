«Рубить сук, на котором ты сидишь»: как новые законы в РФ убивают бизнес

Новые законы, которые предусматривают введение новых акцизов и сборов с производителей, создают кризисную ситуацию для малого и среднего предпринимательства (МСП). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Александр Демин на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

По его словам, ярким примером стал принятый в прошлом году закон о введении акциза на сладкие напитки, который принес производителям 25 млрд рублей убытков.

«Мы предупреждали, что отрасль понесет значительные убытки. Хоть удалось перенести введение акциза на полгода, тем не менее уже сейчас видно, что инвестирование в отрасль остановилось. По оценкам экспертов, более 25 млрд (рублей) уже потеряно этой отраслью, а это, естественно, скажется на количестве рабочих мест», – пояснил Демин.

Парламентарий обратил внимание, что в условиях дефицитного бюджета «только предприниматели-производители смогут в дальнейшем развивать экономику». «Если мы будем их ограничивать, вводить новые законы, которые будут наносить им убытки, то это будет еще более плачевная ситуация для них. И так санкционный режим и санкции, которые на них влияют, сейчас значительно ограничили их деятельность и возможность для развития», – констатировал он.

«Часто из-за такой мотивации краткосрочного пополнения бюджета, либо из-за громких заголовков некоторые депутаты вносят инициативы, которые непонятно как будут действовать на предпринимателей, на бизнес», – добавил депутат.

В связи с этим, как считает Демин, что при разработке законопроектов необходимо указывать экономические последствия, которые понесет бизнес-отрасль при введении нового регулирования. «На текущий момент в финансово-экономическом обосновании указываются только возможные расходы бюджета. Но это в корне неверно. Только за 2022 год более 5 трлн (рублей) налогов было внесено именно субъектами МСП, это порядка 10% от всего бюджета. То есть, это рубить сук, на котором ты сидишь… Любые убытки для бизнеса, для предпринимателей плачевно сказываются и для государства. Это выражается в снижении налогов, инвестиций, рабочих мест, производства новых товаров. Поэтому важно в этом отношении понимать, какие издержки будет нести бизнес для того, чтобы не получилось плачевных ситуаций для отрасли», – заключил Демин.

Сегодня фракция «Новые люди» внесла проект постановления об изменениях регламента Госдумы, который предполагает введение в финансово-экономическое обоснование новых законопроектов анализ их влияния на бизнес.

Москва, Мария Соколова

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