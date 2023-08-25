Heineken объявила о продаже своих активов в России

Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила, что продала российские активы за символическую сумму – 1 евро. Покупателем выступила группа компаний «Арнест» – крупнейший в России производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Права обратного выкупа активов сделкой не предусмотрены.

«Сделка получила все необходимые разрешения и завершает начатый Heineken в марте 2022 года процесс выхода из России с ожидаемым совокупным убытком в размере 300 миллионов евро», – сказано в сообщении компании.

Отмечается, что в рамках сделки «Арнест» получил все семь пивоваренных заводов. Покупатель предоставил гарантии занятости на ближайшие три года всем 1800 сотрудникам Heineken в России.

Как отметила компания, в России в течение полугода будет прекращено производство пива под брендом Amstel. Сам бренд Heineken был выведен из РФ еще в 2022 году. При этом покупатель на три года сохранит лицензии для нескольких региональных брендов, которые нужны для обеспечения непрерывности бизнеса.

Ранее, в марте Heineken сообщила, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023 года.

Напомним, в июне компания Carlsberg Group объявила о подписании соглашения о продаже пивоваренной компании «Балтика».

Москва, Наталья Петрова

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