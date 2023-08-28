Объем торговли между Россией и Индией вырос втрое в I полугодии

Россия и Индия нарастили товарооборот до 33,5 млрд долларов в первом полугодии 2023 года. Объемы выросли в 2,9 раза за счет нефти и нефтепродуктов, удобрений и алмазов, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

По итогам шести месяцев Индия увеличила импорт российских товаров втрое, до 31,5 млрд долларов. Больше всего ввезено нефти и нефтепродуктов – на 25,2 млрд долларов (рост в 4,4 раза), удобрений – на 1,3 млрд долларов (рост в 1,4 раза), алмазов – 616 млн (рост на 35%).

Объем экспорта в Россию вырос в 1,7 раза и составил 1,9 млрд долларов. Чаще всего в Россию отправляли лекарства. Объем поставок вырос на 4,5% и составил 184 млн долларов, приводит данные РИА Новости.

В торговых отношениях России и Индии усилился дисбаланс. За первое полугодие дефицит товаров в индийской стороны вырос в 3,3 раза, до 29,6 млрд долларов. МИД Индии анонсировал сокращение торгового дисбаланса в отношениях с Россией за счет импорта одежды, керамики, автозапчастей.

В первом квартале 2023 года Россия вышла на второе место среди поставщиков товаров в Индию. Российский импорт составил рекордные 15,5 млрд долларов, что в 4,7 раза больше объемов поставок в тот же период 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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