Минсельхоз: Россия продала продукции АПК на $31 млрд, в 2024 году продаст на $45 млрд

С начала года Россия отправила на экспорт сельскохозяйственную продукцию на 31,3 млрд долларов. Урожай в текущем году достигнет плановых объемов, и в 2024 году Россия сможет экспортировать продукции АПК на 45 млрд долларов, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы поставили на внешние рынки продукцию на 31,3 млрд долларов. И ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия. План у нас – 45 млрд долларов в 2024 году. Я думаю, что мы его сможем выполнить, для этого надо системно работать», – сказал министр в ходе пленарного заседания Госдумы.

Трансляция ведется на сайте Госдумы.

Патрушев подчеркнул, что экспортная выручка планировалась на уровне 28 млрд долларов, т.е. уже превысила ожидания. Несмотря на ограничительные меры объемы экспорта аграрной продукции растут. Сейчас Россия продает продовольствие в 158 стран и продолжает переориентацию экспорта на дружественные государства. Они уже составляют 87% в структуре внешней торговли.

Минсельхоз ожидает хороший урожай, который позволит обеспечить внутренний рынок и продолжить торговлю с другими странами. «Обозначенный президентом» объем в 130 млн тонн зерновых точно будет выполнен, заверил Патрушев. Хотя сбор урожая на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке проходит в сложных погодных условиях.

«Урожай зерна 2023 года позволит нам сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн т зерновых. Ведется озимый сев на девяти миллионах гектаров. Планируем выйти на показатель в 20 млн, на миллион гектаров больше, чем в прошлом году», – добавил министр.

По его данным, в текущем году масличных культур, сахарной свеклы, овощей, картофеля, плодов и ягод соберут, в среднем, на уровне показателей за пять лет.

ФТС назвала продажу продовольствия в другие страны главным источником доходов России после экспорта нефти и газа. Экспорт продукции АПК вырос почти на 70% в весовом выражении.

Москва, Наталья Рязанова

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