Египет решил купить пшеницу у Франции и Болгарии вместо России – СМИ

Египет отказался от закупки российской пшеницы и ввезет зерно из Франции и Болгарии. Москва и Каир не смогли договориться по цене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В начале сентября Россия и Египет во время прямых переговоров согласовали поставку 480 000 т российской пшеницы. Цена зерновых составила 270долларов за тонну с учетом фрахта. Но это было меньше, чем неофициальный минимум, который Москва пыталась установить по сделкам с пшеницей.

«Несколько дней спустя Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris позволят купить зерно любого происхождения», – говорится в статье.

По данным агентства, Египет закупит зерно у Франции и Болгарии.

В Федеральной таможенной службе подтвердили, что Египет входит в число самых крупных экспортёров российского продовольствия. Также самыми крупными покупателями сельхозпродукции из России являются Китай, страны Ближнего Востока, Казахстан.

Москва, Наталья Рязанова

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