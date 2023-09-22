российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 сентября 2023, 08:46 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Ассоциация банков предупредила о рисках отмывания и мошенничества из-за новых игроков на финрынке

Решение Центробанка о создании новых игроков на платежном рынке может повысить риск мошенничества и отмывания денег. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития.

В прошлом году регулятор разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Инициатива пока не была внесена на рассмотрение в Госдуму, пишет РБК.

В АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. Банковская ассоциация не поддержала планы ЦБ РФ.

Кроме того, с критикой предоставления новым игрокам права оказывать услуги по приему платежей выступают и маркетплейсы. Как следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, необходима дополнительная проработка документа. По словам экспертов, если законопроект будет принят в нынешней редакции, маркетплейсы будут вынуждены менять бизнес-модель, что повлечет большие затраты и другие риски.

Согласно инициативе Центробанка, статус небанковского поставщика платежных услуг (НППУ) смогут получить нефинансовые и некредитные финансовые организации, к которым относятся финтех-компании, брокеры, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и т.д. Надзор за ними будет вести ЦБ, для этого будет создан реестр таких игроков. Развитие института НППУ будет содействовать развитию конкуренции на платежном рынке, повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

«Стратегии у ЦБ нет»: Набиуллина теряет доверие российских банков / «Доходы населения упали. Экономика грохнулась»: в Госдуме оценили последствия политики Набиуллиной / «Рассинхронизация всего»: финансово-экономическая политика в России стала напоминать «Палату №6» / Банк России создал условия для обнищания россиян / Этап восстановления российской экономики завершен: Путин назвал одной из главных проблем инфляцию после ослабления рубля / Глава ЦБ обещает сделать ипотеку в России ещё более не доступной / Набиуллина анонсировала высокую ставку ЦБ на продолжительное время / Банк России вновь повысил ключевую ставку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,