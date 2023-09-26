Российскому рынку труда не хватает 100 тысяч айтишников ежемесячно

В России остро ощущается дефицит специалистов по IT-специальностям. Ежемесячно российский рынок нуждается в 100 тысячах айтишников. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, которые приводит РИА «Новости».

Ежемесячная потребность российского рынка в IT-специалистах, выраженная в активных вакансиях, размещенных на площадках по поиску сотрудников, составляет порядка 100 тысяч человек, что на текущий момент на 20% выше, чем год назад.

С приходом осени число активных резюме соискателей по IT-специальностям приблизилось к полумиллиону, на одну вакансию из этой области приходится шесть резюме.

По мнению экспертов, для того чтобы рынок насытился кадрами, потребуется 3-5 лет, когда молодые кадры наберутся опыта и смогут решать весь спектр существующих задач.

Москва, Зоя Осколкова

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