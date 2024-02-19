Российские IT-компании предпочитают релокантам местных специалистов

Услуги уехавших из России айтишников все реже пользуются спросом у российских компаний, которые предпочитают нанимать оставшихся в стране специалистов. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Причина этой усиливающейся тенденции – стоимость оплаты труда. В случае с кандидатами из-за границы она выше среднерыночной – 150 тысяч рублей для IT-специалистов», – рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов.

Впрочем, совсем отказаться от услуг релокантов рынок IT пока не готов. В первую очередь из-за нехватки айтишников с высоким уровнем навыков. «Если такой кандидат претендует на вакантное место прежде всего оцениваются его компетенции, а затем компания отвечает на вопрос – готова ли она предоставить индивидуальные условия и пойти на встречу релоканту. Однако идти на такие компромиссы приходится все реже», – объяснил Хомутов.

В условиях кадрового дефицита бизнесу приходится работать индивидуально с каждой конкретной вакансией, повышать зарплаты до уровня рынка и даже выше. Кроме того, организации все больше уделяют внимания развитию действующих сотрудников и приобретению ими нужных компетенций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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