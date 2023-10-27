Половина российских айтишников не смогли устроиться в международные компании

В России половина IT-специалистов, которые в этом году пытались трудоустроиться в международные компании, не получили предложений о работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные компанией SkyEng.

Из всех соискателей только 43% получили оффер. При этом в 38% случаев российских айтишников приглашали на должности с зарплатой не выше одной тысячи долларов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование.

Семь из десяти опрошенных задумывались о работе за границей. Среди основных причин трудоустройства за рубежом IT-специалисты назвали: высокий уровень оплаты труда (43%), возможность жить за границей (25%), а также интересный опыт (22%).

Опрос проводился в октябре 2023 года среди 1227 специалистов из сферы IT, интересующихся работой в международных компаниях России и зарубежья.

Москва, Зоя Осколкова

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