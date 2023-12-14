Российские айтишники пожаловались на падение доходов

Больше трети IT-специалистов в России столкнулись с уменьшением своих доходов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

По результатам исследования, в котором приняли участие работники широкого круга специальностей, в частности это «тестировщики, дизайнеры и представители иных цифровых профессий», 34,9% пожаловались на снижение доходов. С января этот показатель вырос, тогда только четверть (25,6%) респондентов заметили тенденцию уменьшения заработка.

Кроме того, айтишники указали на ограниченность предложения удаленной работы (14,3%), отсутствие обучения для работы с новыми проектами (23,8%). «Треть сотрудников ощущает на себе непосредственное влияние западных санкций и технологических ограничений, но 27% такого не наблюдают», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса.

Тем временем, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отмечают серьезный рост доходов крупных и средних IT-компаний – почти на 20%, до 1,7 трлн рублей, в январе-сентябре.

По словам главного аналитика РАЭК Марии Сайкиной, ощущение падения доходов у айтишников может быть связано с тем, что все больше молодых специалистов выходят на рынок труда, а сотрудникам с небольшим опытом предлагают зарплату меньше их ожиданий. Также на тенденцию повлияло ослабление курса рубля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube