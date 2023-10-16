Каждый четвертый житель России хочет стать айтишником

Почти каждый четвертый россиянин (23%) уже проходит или планирует пройти обучение по IT-специальностям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Авито Услуги» среди 10 тыс. российских респондентов.

Среди желающих получить профессию в области информационных технологий 34% составляют мужчины и 16% женщины, приводит данные опроса «Российская газета». Чаще планируют пройти специализированные курсы или уже обучаются на них молодежь возрасте от 18 до 24 лет (28%).

Исследование показало, что самыми популярными направлениями обучения в IT-сфере стали языки программирования, разработка веб-сайтов и приложений. Учиться и работать в этой области хотят 42% участников опроса.

29% респондентов хотят обучаться веб-дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а 27% намерены изучать базы данных, аналитические инструменты и методы обработки данных.

Четверть россиян займутся изучением операционных систем, сетей, облачных технологий и методов управления IT-инфраструктурой. 19% поставили целью освоить алгоритмы машинного обучения и нейронных сетей.

16% респондентов хотят научиться управлению проектами в IT-отрасли и получить профессиональные навыки в области кибербезопасности. Еще 12% опрошенных признались, что им интересна область робототехники и программирование роботов.

Как отмечают аналитики «Авито Услуги», в связи с этим вырос спрос на услуги обучения в категории «IT, бизнес». Так в третьем квартале текущего года число подобных запросов увеличилось на 34% в сравнении со вторым. Предложение со стороны EdTech-сектора выросло еще быстрее – более чем вдвое (+120%) за квартал.

Москва, Наталья Петрова

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