Врачи уходят работать в алкомаркеты: российские медики жалуются на снижение доходов

Медработники в регионах жалуются на падение доходов. Из-за низких зарплат некоторые даже уходят из профессии, что приводит к нехватке кадров и возрастающей нагрузке на оставшийся персонал. Об этом рассказали в профсоюзе здравоохранения.

Во многих регионах оклад медицинских работников составляет лишь 30-40% от зарплаты, а премиальная часть может доходить до 70%, что позволяет главврачу в случае необходимости сокращать стимулирующие выплаты. В 12 субъектах доля оклада в структуре зарплаты составляет менее 30%, только в шести регионах она превышает 50%, пишут «Известия».

Так, по словам фельдшера из Владимира, в конце 2022 года руководство заплатило 11,8 тысячи рублей стимулирующих выплат, а в январе 2023 года – ничего. «Только после обращения в вышестоящие инстанции, в том числе, областной минздрав, был произведен перерасчет. Но сотрудники скорой медицинской помощи (СМП) получили по 2 тысячи рублей выплат», – рассказала собеседница издания.

Кроме того, медикам еще приходится работать на износ – не хватает десяти бригад. Особенно острой ситуация стала после централизации, когда объединили скорые службы нескольких территорий, в том числе Владимира и Суздаля.

Если медперсонал недополучает выплаты, то, как правило, это связано с неэффективной работой руководства больниц и станций, считает главный внештатный специалист по СМП Минздрава Сергей Багненко. В медучреждениях существуют коллективные договоры, которые фиксируют гарантированные стимулирующие начисления. И когда выплаты урезают, как правило, выясняется, что в конкретных медучреждениях, например, нет такого соглашения, отметил он.

Зачастую доход у медиков снижается после централизации скорой помощи. Например, так произошло в Удмуртии. Там после объединения службы при больнице Глазова со станцией Ижевска в июне 2023 года фельдшеры столкнулись со снижением дохода и возросшей нагрузкой. Вместо 30 тысяч рублей в месяц работники стали получать по 20 тысяч. Некоторые уходят в те отрасли, где зарплаты существенно выше, например, в торговлю. Так бывшая сотрудница медучреждения в Глазове рассказала, что снижение доходов вынудило ее уйти из профессии и устроиться на работу в магазин алкогольных напитков, в котором зарплата продавца составляет около 40 тысяч рублей.

Внедрение новой системы оплаты труда медиков в России должно исправить ситуацию, но его несколько раз откладывали из-за пандемии. Теперь министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал переход в 2025 году. Основой новой системы станет пропорция, где оклад и компенсационные выплаты будут составлять 70-75% от заработной платы и только 25-30% могут приходиться на стимулирующие. Пока же каждый регион самостоятельно выстраивает принцип оплаты труда медработников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»