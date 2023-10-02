Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома»

Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома», заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости. Кишинев пополнил запасы топлива на европейском рынке.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями. Мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», – цитирует министра РИА Новости.

Молдавия планирует зимой сама торговать голубым топливом на мировом рынке благодаря запасам газа в хранилищах на Украине. В Молдавии сохраняется режим ЧП из-за дефицита газа. Купленное у «Газпрома» топливо направлялось в Приднестровье, а запасы шли на нужды остальной территории республики.

Кишинев, Наталья Рязанова

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