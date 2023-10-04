СМИ: сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией завело США в тупик

Россия продолжит сокращать добычу нефти, а Саудовская Аравия готова дополнительно снизить объемы добычи. Это приведет к новым скачкам цен на топливо, и у США не осталось средств для ответных мер на эти скачки, пишет OilPrice.

Вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительно сокращать на 300 тыс. баррелей в день поставки нефти на мировые рынки. Параллельно действует согласованное в апреле ограничение сроком до конца 2024 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Саудовская Аравия готова в ноябре углубить дополнительное сокращения добычи нефти, на которое пошла добровольно, написало саудовское агентство SPA со ссылкой на чиновников в Минэнерго страны. Пока добыча снижается на миллион баррелей в сутки.

На этом фоне цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель. У США не осталось средств, чтобы реагировать на скачки нефтяных цен. Стратегический резерв США сильно уменьшился из-за попыток сдержать цены на топливо. С начала СВО из американского резерва выкачали 40% общего объема топлива. Штатам нужно покрыть порядка 235 млн баррелей, но при нынешних ценах это обойдется в огромную сумму.

Эти проблемы могут сильно пошатнуть позиции президента США Джо Байдена в его предвыборной кампании, отмечает OilPrice.

Москва, Наталья Рязанова

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