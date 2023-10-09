Падение производительности труда в России оказалось максимальным с 2009 года

В России показатель производительности труда в 2022 году снизился на 3,6% – это максимальный показатель с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причина кроется в сокращении ВВП в сочетании со снижением уровня безработицы в стране, отчасти эффект, вероятно, объясняется и уходом из РФ западных компаний.

Прирост производительности по итогам прошлого года продемонстрировали только несколько отраслей из числа тех, для которых Росстат рассчитывает этот показатель, – это АПК, строительство и туриндустрия. Еще одна отрасль, в которой был зафиксирован прирост, – обеспечение электроэнергией, газом и паром. Остальные десять сфер продемонстрировали сокращение производительности труда – максимальное падение было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, пишет «Коммерсант».

«В целом сокращение национального показателя производительности труда в 2022 году стало максимальным с 2009 года (тогда он сократился на 4,1%). При этом последний раз падение производительности было зафиксировано в 2020 году – на 0,4%», – говорится в статье.

Стоит отметить, что повышение производительности труда является целью профильного нацпроекта с 2019 года. Однако в приоритет ставится изменение ситуации в пяти несырьевых секторах экономики (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля). По данным Минэкономики, в мероприятиях нацпроекта участвуют более 5 тыс. предприятий с общей численностью сотрудников более 1,5 млн. «В 2022 году рост производительности труда среди них вырос на 2,3%», – подчеркнули в министерстве.

Как отметили в Центре трудовых исследований Высшей школы экономики, падение производительности труда– результат кризисного сокращения выпуска продукции в большинстве отраслей при одновременном сохранении или наращивании занятости.

Кроме того, здесь мог иметь место композиционный эффект: хотя в некоторых менее крупных секторах с низкой производительностью она в 2022 году выросла (сельское хозяйство), в некоторых других – более крупных и с не такой низкой производительностью (торговля) – она резко просела. Это чисто арифметически должно было вести к падению производительности во всей экономике.

Москва, Зоя Осколкова

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