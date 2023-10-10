В России могут возобновить проверки продавцов алкоголя и табака

В России рассматривается возможность возобновления проверок компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного представителя правительства РФ.

По словам собеседника издания, кабмин поручил Минэкономразвития проработать этот вопрос. Предполагается, что данная мера поможет справиться с контрафактом.

С инициативой вернуть проверки для компаний, которые специализируются на реализации алкоголя и табака, выступил депутат Госдумы и замруководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил в кабмин РФ.

Парламентарий отметил, что некачественная алкогольная и табачная продукция может нанести вред здоровью потребителя. Он призвал вернуть проверки и другие надзорные мероприятия в отношении организаций, торгующих этиловым спиртом и табаком. Хамзаев указал на случаи массового отравления алкогольными напитками марки «Мистер Сидр» в июне в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях, а также Чувашии и Удмуртии.

По мнению депутата, возобновление проверок компаний, занимающихся продажей табака и спиртных напитков, является необходимой мерой.

Мораторий на проведение плановых проверок предприятий малого, среднего и крупного бизнеса был введен правительством в марте прошлого года «с целью обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций». Он должен был действовать до конца 2022 года, но был продлен сначала на 2023 год, а затем до 2030 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»