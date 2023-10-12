МЭА: Россия получила рекордную нефтяную выручку в сентябре

Россия в сентябре нарастила нефтяной экспорт до 7,6 млн баррелей в сутки и получила рекордную выручку с июля 2022 года, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, Россия продавала в другие страны на 460 тыс. баррелей в сутки больше, чем в августе, при средневзвешенной цене на восемь долларов выше августовской. Объем продаж составил 7,6 млн баррелей в сутки, а совокупная выручка выросла до 18,8 млрд долларов – максимума с июля 2022 года.

По итогам августа агентство назвало выручку России от нефтяного экспорта максимальной с октября 2022 года. При этом объемы продаж снизились на 150 тыс. баррелей в сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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