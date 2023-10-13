Прибыль рыбаков в России упала в три раза

По итогам первого полугодия 2023 года прибыль сектора рыбодобычи в России сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, российские рыбаки за первые шесть месяцев текущего года заработали 38,5 млрд рублей, что в три раза меньше, чем в прошлом году, когда отраслевая прибыль составила 117,3 млрд рублей.
«Заметно, в разы, снизились и темпы прироста выручки в рыбодобыче: при усредненном показателе 14,4% за период 2017-2022 годов в первом полугодии 2023 года прирост выручки составлял всего 7%», – цитирует Зверева ТАСС.
Снижение было заметно еще в прошлом году, когда произошло сокращение поставок на экспорт, а также существенно выросли издержки рыбопромышленников.
«В этом году ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции начали снижаться, существенно выросли логистические расходы, в первую очередь на топливо (одна из основных статей расхода). Издержки при доставке рыбопродукции (морским и наземным транспортом) приблизились к 80 рублям за 1 кг», – рассказал Зверев.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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